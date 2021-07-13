АЗС дозволили ще раз підвищити ціну палива

В Україні зростуть ціни на паливо, фото: «Твоє місто»

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Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 15 травня регулює уряд, постановою якого була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 грн на бензин і 7 грн на дизпаливо. Відповідні розрахунки НАК «Нафтогаз України» подає Міністерству економіки тричі на місяць.

Сьогодні, 13 липня, Директорат цінової політики та розвитку реального сектору економіки опублікував нові розрахунки цін на основі даних «Нафтогазу». Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Таким чином, середня вартість 1 літра палива тепер становить:

дизпалива ULSD 10 ppm — 22,60 грн;

бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm — 26,87 грн.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС різко піднімають свої роздрібні ціни.

Нагадаємо, на початку липня в Україні рекордно здорожчало паливо.