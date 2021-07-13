АЗС разрешили еще раз повысить цену топлива

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В Украине вырастут цены на топливо, фото: «Твоє місто»
АЗС разрешили еще раз повысить цену топливаhttps://racurs.ua/n157379-azs-razreshili-esche-raz-povysit-cenu-topliva.htmlРакурс
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 мая регулирует правительство, постановлением которого была введена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн на дизтопливо. Соответствующие расчеты НАК «Нафтогаз Украины» подает Министерству экономики раза в месяц.
Сегодня, 13 июля, Директорат ценовой политики и развития реального сектора экономики опубликовал новые расчеты цен на основе данных «Нафтогаза». Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Таким образом, средняя стоимость 1 литра топлива теперь составляет:
- дизтоплива ULSD 10 ppm — 22,60 грн;
- бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm — 26,87 грн.
Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС резко поднимают свои розничные цены.
Напомним, в начале июля в Украине рекордно подорожало топливо.
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