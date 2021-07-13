Одолеть коронавирус с помощью запрета музыки решили в Сеуле

Музыку с высоким темпом запретили в Сеуле, фото:

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Музыку с высоким темпом запретили в спортзалах столицы Южной Кореи Сеула.

Таким образом власти пытаются бороться с распространением коронавирусной болезни COVID-19 — ожидается, что такие ограничения не позволят людям дышать слишком быстро и брызгать друг на друга потом. Об этом сообщает BBC.

Запрет будет касаться музыки с темпом более 120 ударов в минуту.

Владельцы спортзалов уже раскритиковали такую ​​инициативу — они подчеркивают, что многие посетители выполняют спортивные упражнения, слушая в наушниках музыкальные произведения, которые проигрывают их устройства. Контролировать, какие композиции звучат в наушниках, администрации спортзалов не могут.

Кроме того, в спортзалах, которые расположены в закрытых помещениях, посетителям позволят находиться только два часа и запретят пользовать душем. Еще одно ограничение касается графика работы таких заведений — они должны быть закрыть до 22.00.

Причиной введения новых ограничений стало значительное ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Источник: BBC