Одолеть коронавирус с помощью запрета музыки решили в Сеуле

Одолеть коронавирус с помощью запрета музыки решили в Сеулеhttps://racurs.ua/n157381-odolet-koronavirus-s-pomoschu-zapreta-muzyki-reshili-v-seule.htmlРакурс
Музыку с высоким темпом запретили в спортзалах столицы Южной Кореи Сеула.
Таким образом власти пытаются бороться с распространением коронавирусной болезни COVID-19 — ожидается, что такие ограничения не позволят людям дышать слишком быстро и брызгать друг на друга потом. Об этом сообщает BBC.
Запрет будет касаться музыки с темпом более 120 ударов в минуту.
Владельцы спортзалов уже раскритиковали такую инициативу — они подчеркивают, что многие посетители выполняют спортивные упражнения, слушая в наушниках музыкальные произведения, которые проигрывают их устройства. Контролировать, какие композиции звучат в наушниках, администрации спортзалов не могут.
Кроме того, в спортзалах, которые расположены в закрытых помещениях, посетителям позволят находиться только два часа и запретят пользовать душем. Еще одно ограничение касается графика работы таких заведений — они должны быть закрыть до 22.00.
Причиной введения новых ограничений стало значительное ухудшение эпидемической ситуации в стране.
Источник: BBC