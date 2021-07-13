Зеленский назвал преемника Авакова

Денис Монастырский, фото: «Слуга народа»

https://racurs.ua/n157383-zelenskiy-nazval-preemnika-avakova.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 13 июля, во время заседания фракции «Слуга народа» предложил кандидатуру главы парламентского комитета по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Об этом в своих Telegram-каналах сообщили член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко и народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура.

По словам Качуры, голосование за назначение нового главы МВД может состояться уже в пятницу, 16 июля.

Фракция поддержала предложение аплодисментами, — отметил он.

Напомним, сегодня стало известно, что действующий министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Аваков возглавил МВД еще в 2014 году и является единственным министром, который находился на своем посту во всех правительствах после Революции достоинства.