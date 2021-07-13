Як Аваков підставив Зеленського, розповіли в «Голосі»

Володимир Зеленський та Арсен Аваков, фото: Сергій Долженко

https://racurs.ua/ua/n157385-yak-avakov-pidstavyv-zelenskogo-rozpovily-v-golosi.html

Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, який сьогодні, 13 липня, подав у відставку, та його підлеглі раніше нібито підмінили санкційний список так званих «ворів в законі» та підставили президента Володимира Зеленського.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявила народний депутат з «Голосу» Олександра Устінова.

Пам‘ятаєте історію про те, як на 557 «ворів в законі» наклало санкціі РНБО? Тоді ще я писала про те, що в перелік не попали реальні «вори», натомість там опинилися добробати і ліві люди з українським громадянством? — нагадала Устінова.

За словами Устіновою, було два списки:

список, за який на своєму засіданні проголосувала Рада національної безпеки та оборони (РНБО);

список, який зайшов на підпис Зеленському, з якого вже зникла частина «ворів».

З переліку пропали такі люди, як, наприклад, Іманалі Андрій Михайлович. У цього кримінального авторитета безліч підробних імен, але ви можете знати його як «Полузвєря». Кримінального авторитета з Росії, що орудував в багатьох ОПГ, замішаний у крадіжках, вбивствах, «кришуванні нерухомості, — зазначила Устінова.

Депутат нагадала, що наступного дня після засідання РНБО у ЗМІ «злили» частину цього списку — 44 людини. А 21 травня, коли на сайті РНБО опублікували перелік, підписаний Зеленським, 11 людей (тобто четвертої частини) вже не було у цьому списку.

Отже, якщо лише з 44 людей пропало 11, скільки ж таких з 557? — запитує Устінова.

За тиждень, поки документи їхали з РНБО на підпис до президента — список тупо змінили! Такого «розводу» на найвищому державному рівні і фальсифікації я ще не бачила, — додала вона.

Нагадаємо, стало відомо, хто може замінити Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.