В «Слузі» шоковані заявою Авакова і впевнені у призначенні Монастирського

https://racurs.ua/ua/n157394-v-sluzi-shokovani-zayavou-avakova-i-vpevneni-u-pryznachenni-monastyrskogo.html

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Відставка Арсена Авакова стала несподіванкою для нардепів «Слуги народу». Про це заявила нардеп СН Євгенія Кравчук.

Вона впевнена, що у четвер в Раді проголосують за звільнення Авакова, а у п’ятницю — за призначення Дениса Монастирського. Кравчук розповіла про наслідки зустрічі президента із фракцією СН, яка відбулася увечері 13 липня.

Кравчук запевнила, що голосів за відставку і призначення вистачить, бо «конфліктів не було».

Вона повідомила, що про відставку Авакова «таки була домовленість», але те, що це трапиться вже цього липня — «було неочікувано».

За словами нардепа, Монастирський достатньо підготовлений для посади міністра. В ефірі телеканалу «Україна 24» вона сказала, що «не бачить причин не голосувати за Монастирського».

Впевнена, наша фракція дасть достатньо голосів. Монастирський вже два роки керує одним з найбільших комітетів Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Він досконально знає законодавство, у нього добра юридична освіта, незважаючи на те, що він не оперативник і не практик. Але для оцінки масштабу завдань його підготовки абсолютно достатньо, — заявила Кравчук.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що СН збереться на засідання 15 липня. Члени фракції проголосують за кандидатуру Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.