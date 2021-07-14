160 могил біля школи-інтернату для індіанців виявили у Канаді

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160 могил біля школи-інтернату виявили у Канаді. Це не перша подібна жахлива знахідка, яку цьогоріч вдалося виявити на території колишніх шкіл, де «перевиховували» дітей корінного населення. Масове поховання «не позначених та не задокументованих тіл» було зроблено на острові Пенекалут неподалік Ванкувера.

Члени племені Пенелакут в Британській Колумбії розповіли про виявлення щонайменше 160 безіменних могил, пише The Guardian.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що його серце «розривається» за плем’я Пенелакут і корінні народи по всій країні, і що «могили підтверджують давно відому істину».

Школа на острові, якою керувала католицька церква, працювала з 1890 по 1975 рік. Офіційно відомо, що дві сестри потонули при спробі втекти зі школи у 1950-х роках, а ще одна учениця померла внаслідок самогубства у 1966 році. Екс-працівник школи, який працював у 1967−1986 роках, був засуджений за сексуальне насильство над учнями.

Нагадаємо, нещодавно у канадській школі-інтернаті Святого Євгена біля міста Кренбрук у Британській Колумбії виявили 182 людські останки.

З XIX століття до 1990-х років понад 150 тис. дітей з корінних народів Канади були змушені відвідувати школи Католицької церкви в рамках кампанії з насильної асиміляції. Діти помирали внаслідок жорстокого поводження, хвороб та відсутності догляду. Корінні народи Cowessess First Nation в Саскачевані виявили 751 могилу. Крім того, спільнота Tk’emlúps te Secwe̓pemc знайшла 215 безіменних могил, більшість з яких, як вважається, належать дітям.