160 могил у школы-интерната для индейцев обнаружили в Канаде

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160 могил у школы-интерната обнаружили в Канаде. Это не первая подобная ужасная находка, которую в этом году удалось обнаружить на территории бывших школ, где «перевоспитывали» детей коренного населения. Массовое захоронение «не обозначенных и не задокументированных тел» было обнаружено на острове Пенекалут близ Ванкувера.

Члены племени Пенелакут (Купер) в Британской Колумбии рассказали об обнаружении по меньшей мере 160 безымянных могил, пишет The Guardian.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его сердце «разрывается» за племя Пенелакут и коренные народы по всей стране, и что «могилы подтверждают давно известную истину».

Школа на острове, которой руководила католическая церковь, работала с 1890 по 1975 год. Официально известно, что две сестры утонули при попытке бежать из школы в 1950-х годах, а еще одна ученица умерла вследствие самоубийства в 1966 году. Экс-сотрудник школы, который работал в 1967—1986 годах, был осужден за сексуальное насилие над учениками.

Напомним, ранее в канадской школе-интернате Святого Евгения возле города Крэнбрук в Британской Колумбии обнаружили 182 человеческих останка.

С XIX века до 1990-х годов свыше 150 тыс. детей из коренных народов Канады были вынуждены посещать школы Католической церкви в рамках кампании по насильственной ассимиляции. Дети умирали в результате жестокого обращения, болезней и отсутствия ухода.

Коренные народы Cowessess First Nation в Саскачеване обнаружили 751 могилу. Кроме того, сообщество Tk’emlúps te Secwe̓pemc нашло еще 215 безымянных могил, большинство из которых, как считается, принадлежат детям.