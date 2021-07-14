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Ракурс
Уровень SHBG: факторы влияния

Уровень SHBG: факторы влияния

14 июл 2021, 10:24
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SHBG (Sex Hormone Binding Globulin, ГСПГ, глобулин, связывающий половые гормоны) — белок плазмы крови, который переносит женские и мужские половые гормоны. Связывая их, глобулин регулирует их активность, поэтому его уровень используют, чтобы выявить гормональные нарушения.

Подробная информация о SHBG по ссылке.

Уровень SHBG: факторы влияния

Синтез SHBG, содержание глобулина в крови у мужчин и женщин

SHBG вырабатывается в печени. На его синтез оказывают влияние андрогены (мужские половые гормоны) и эстрогены (женские половые гормоны). Эстрогены стимулируют его выработку, а андрогены — уменьшают. Кроме того, SHBG связывает тестостерон намного активнее, чем эстрадиол. В результате показатель глобулина в крови у женщин почти в два раза выше, чем у мужчин.

В организме каждого человека, независимо от пола, вырабатываются как женские, так и мужские половые гормоны. У мужчин глобулин связывает до 60% тестостерона и 20% эстрадиола, у женщин — до 80% тестостерона и 27% эстрадиола.

Таким образом, пол — один из главных факторов, влияющих на уровень SHBG.

Другие факторы влияния на SHBG

Уровень глобулина находится в прямой связи с возрастом. Наиболее высок он у детей, затем количество его постепенно уменьшается, достигая минимума к периоду полового созревания. Примерно после 20 лет концентрация SHBG в крови снова повышается.

Кроме возраста, на уровень SHBG оказывает влияние:

  • беременность (на позднем сроке SHBG повышается);
  • избыточная масса тела;
  • нарушения функции щитовидной железы (гипер- и гипотиреоз);
  • патологии печени.

Концентрация глобулина, связывающего половые гормоны, зависит и от институциональных особенностей человека — у одних людей половые гормоны синтезируются активнее, чем у других. Поэтому нормальные показатели SHBG находятся в довольно широком диапазоне, например, 13−63 нмоль/л для подростков 13−16 лет мужского пола и 16,6−77 нмоль/л для девочек той же возрастной группы.

Что вызывает повышение и понижение уровня SHBG

Какие состояния повышают показатель SHBG:

  • гипертиреоз;
  • гепатит;
  • ВИЧ;
  • повышение уровня эстрогенов;
  • прием определенных лекарств, в том числе эстрогенсодержащих оральных контрацептивов.

К снижению уровня SHBG приводят:

  • синдром поликистозных яичников;
  • повышение уровня андрогенов;
  • повышение уровня пролактина;
  • гипотиреоз;
  • инсулинорезистентность;
  • цирроз печени;
  • нефротический синдром;
  • акромегалия;
  • болезнь Кушинга;
  • адреногенитальный синдром;
  • коллагенозы;
  • прием определенных лекарств, например андрогенов и глюкокортикоидов.

Когда показан анализ на SHBG

Женщинам и мужчинам исследование SHBG назначается при имеющихся симптомах дисбаланса андрогенов при нормальном содержании тестостерона (гирсутизм, акне, жирная себорея, алопеция), инсулинорезистентности.

Кроме того, анализ назначается женщинам в следующих случаях:

  • Нарушения менструального цикла.
  • Синдром поликистозных яичников.
  • Оценка риска развития гестоза (позднего токсикоза беременности).

Мужчинам:

  • Хронический простатит.
  • Снижение либидо.
  • Эректильная дисфункция.

Источник: Ракурс


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