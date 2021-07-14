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Уровень SHBG: факторы влияния
Уровень SHBG: факторы влиянияhttps://racurs.ua/n157371-uroven-shbg-faktory-vliyaniya.htmlРакурс
SHBG (Sex Hormone Binding Globulin, ГСПГ, глобулин, связывающий половые гормоны) — белок плазмы крови, который переносит женские и мужские половые гормоны. Связывая их, глобулин регулирует их активность, поэтому его уровень используют, чтобы выявить гормональные нарушения.
Подробная информация о SHBG по ссылке.
Синтез SHBG, содержание глобулина в крови у мужчин и женщин
SHBG вырабатывается в печени. На его синтез оказывают влияние андрогены (мужские половые гормоны) и эстрогены (женские половые гормоны). Эстрогены стимулируют его выработку, а андрогены — уменьшают. Кроме того, SHBG связывает тестостерон намного активнее, чем эстрадиол. В результате показатель глобулина в крови у женщин почти в два раза выше, чем у мужчин.
В организме каждого человека, независимо от пола, вырабатываются как женские, так и мужские половые гормоны. У мужчин глобулин связывает до 60% тестостерона и 20% эстрадиола, у женщин — до 80% тестостерона и 27% эстрадиола.
Таким образом, пол — один из главных факторов, влияющих на уровень SHBG.
Другие факторы влияния на SHBG
Уровень глобулина находится в прямой связи с возрастом. Наиболее высок он у детей, затем количество его постепенно уменьшается, достигая минимума к периоду полового созревания. Примерно после 20 лет концентрация SHBG в крови снова повышается.
Кроме возраста, на уровень SHBG оказывает влияние:
- беременность (на позднем сроке SHBG повышается);
- избыточная масса тела;
- нарушения функции щитовидной железы (гипер- и гипотиреоз);
- патологии печени.
Концентрация глобулина, связывающего половые гормоны, зависит и от институциональных особенностей человека — у одних людей половые гормоны синтезируются активнее, чем у других. Поэтому нормальные показатели SHBG находятся в довольно широком диапазоне, например, 13−63 нмоль/л для подростков 13−16 лет мужского пола и 16,6−77 нмоль/л для девочек той же возрастной группы.
Что вызывает повышение и понижение уровня SHBG
Какие состояния повышают показатель SHBG:
- гипертиреоз;
- гепатит;
- ВИЧ;
- повышение уровня эстрогенов;
- прием определенных лекарств, в том числе эстрогенсодержащих оральных контрацептивов.
К снижению уровня SHBG приводят:
- синдром поликистозных яичников;
- повышение уровня андрогенов;
- повышение уровня пролактина;
- гипотиреоз;
- инсулинорезистентность;
- цирроз печени;
- нефротический синдром;
- акромегалия;
- болезнь Кушинга;
- адреногенитальный синдром;
- коллагенозы;
- прием определенных лекарств, например андрогенов и глюкокортикоидов.
Когда показан анализ на SHBG
Женщинам и мужчинам исследование SHBG назначается при имеющихся симптомах дисбаланса андрогенов при нормальном содержании тестостерона (гирсутизм, акне, жирная себорея, алопеция), инсулинорезистентности.
Кроме того, анализ назначается женщинам в следующих случаях:
- Нарушения менструального цикла.
- Синдром поликистозных яичников.
- Оценка риска развития гестоза (позднего токсикоза беременности).
Мужчинам:
- Хронический простатит.
- Снижение либидо.
- Эректильная дисфункция.
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