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Ракурс
Семенченко вийшов із СІЗО під домашній арешт

Семенченко вийшов із СІЗО під домашній арешт

14 лип 2021, 11:07
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Семен Семенченко вийшов із СІЗО — Солом’янський районний суд Києва відпустив колишнього народного депутата, якого підозрюють у створенні на території України «приватної військової компанії», під домашній арешт.

Про це повідомляється на сторінці Семенченка у Facebook.

Позитивне рішення! Семену Семенченку змінили запобіжний захід — домашній арешт, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 березня йому вручили повідомлення про підозру. У Службі безпеки України повідомляли, що Семенченку інкримінують створення на території України «приватної військової компанії». До її складу, окрім екс-нардепа, нібито входив агент НАБУ Євген Шевченко.

Згодом Печерський райсуд Києва відправив Семенченка під варту. У червні апеляційний суд продовжив йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 18 липня.

Окрім цього, 14 травня СБУ повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту — обстрілу «112-каналу», який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті оголосили Семенченку.

Джерело: Ракурс


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