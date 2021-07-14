Штурм Рады устроили пенсионеры милиции - хотят к Разумкову

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Ракурс

Штурм Верховной Рады устроили пенсионеры полиции 14 июля. Бывшие силовики Министерства внутренних дел Украины пытались прорвать кордон полиции, которая охраняет здание парламента. Там сегодня работают народные депутаты.

Сначала пенсионеры силовых структур пришли на митинг под стены Рады из-за низких пенсий и требовали, чтобы к ним вышел спикер парламента Дмитрий Разумков. Впоследствии они прорвали основной кордон правоохранителей. Произошла потасовка. Сейчас их сдерживает Нацполиция и Нацгвардия.

После попытки штурма Рады экс-силовики продолжили скандировать фамилию Разумкова и требовать встречи с главой парламента, а затем перекрыли проезжую часть улицы Грушевского.

Напомним, ранее стало известно, что 14 июля в Киев должны съехаться ветераны Министерства внутренних дел на акцию протеста с требованием перерасчета пенсий. Пенсионеры жалуются на то, что свыше трех лет назад полицейским зарплату подняли, а экс-силовикам перерасчет пенсии не сделали.