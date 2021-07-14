Гігантські золоті рибки заполонили озеро у США

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Ракурс

Золоті рибки Carassius auratus гігантських розмірів були виявлені в озері Келлер американського штату Міннесота. Екологи попередили, що ці акваріумні тварини шкодять природним водоймам.

Виловлені золоті рибки були розміром з футбольний м’яч. Співробітники служби охорони природи зауважили, що велика кількість їжі і простору сприяє росту золотих рибок. За таких обставин Carassius auratus можуть виростати до 45 см в довжину і важити близько 1,5 кг.

Гігантські золоті рибки колись були домашніми улюбленцями місцевих мешканців, котрих випустили в озеро. Тому місцева влада закликала жителів припинити викидати золотих рибок у водойми.

Будь ласка, не випускайте золотих рибок у ставки і озера! Вони виростають більшими, аніж ви думаєте, і сприяють погіршенню якості води, вимиваючи донні відкладення і викорчовуючи рослини, — повідомляється в Твіттер.

Нагадаємо, торік в озері Біг-Вудс у передмісті Міннеаполіса виловили близько 500 тис. золотих рибок, які спричинили екологічні проблеми у водоймі. Золоті рибки харчуються на дні озер, вириваючи з корінням рослини і збовтуючи відкладення. Як наслідок — забруднюється вода і може відбуватися цвітіння водоростей. Ці риби живуть до 25 років і їх вкрай складно позбутися.