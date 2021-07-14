Закон про реформу Вищої ради правосуддя прийняли з революційними правками, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n157406-zakon-pro-ochyschennya-vyschoyi-rady-pravosuddya-uhvalyly-z-revoluciynymy-pravkamy.html

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Рада ухвалила законопроект про порядок обрання членів Вищої ради правосуддя та діяльність дисциплінарних інспекторів. Законопроект № 5068 передбачає перевірку на доброчесність чинного складу ВРП та залучення Етичної ради для формування нового.

Документ підтримали 259 народних депутатів.

Чинних членів ВРП і кандидатів на посади в органи перевірять на доброчесність. Це робитиме новий орган — Етична рада, у складі якої будуть міжнародні експерти.

Закон визначає:

порядок утворення та діяльності Етичної ради. До неї входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями;

повноваження та порядок діяльності Етичної ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності. Вона також подаватиме список кандидатів, рекомендованих до обрання до ВРП;

конкурсні засади добору кандидатів.

Етична рада упродовж трьох місяців з дня затвердження її персонального складу оцінюватиме відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного суду), обраних (призначених) до набрання чинності цим законом, критеріям професійної етики та доброчесності.

Депутати також затвердили поправку, згідно з якою після рекомендації Етичної ради з’їзди суддів/адвокатів/науковців, конференція прокурорів мають три місяці, щоб відреагувати — звільнити чи прийняти рішення про залишення члена ВРП на посаді. Якщо рішення не буде ухвалено упродовж трьох місяців, то член ВРП вважається «звільненим на підставі закону».

В законі також визначено ключовий голос незалежних міжнародних експертів в Етичній раді, а строк повноважень Етичної ради складе шість років.

Цей орган самостійно затверджуватиме положення та регламент діяльності. Дисциплінарні інспектори отримають автономність, а процедура добору кандидатів до складу ВРП у законі детально описана.

13 липня парламент дослухався до зауважень і пропозицій президента України і ухвалив закон «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».