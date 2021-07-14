Кернес і Комаровський стали почесними громадянами Харкова

Харківська міськрада сьогодні, 14 липня, восьми особам присвоїла звання «Почесний громадянин міста Харкова».

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Новими почесними громадянами міста стали:

Ви знаєте, що під керівництвом Геннадія Адольфовича Харків розквітнув. Багато чого зробив він та його команда, тому людина навіть не те, що гідна… Треба було, щоб він за життя став почесним громадянином, але якщо вже так сталося, то наш святий обов’язок, кожного — проголосувати і надати Геннадію Адольфовичу Кернесу звання почесного громадянина, — цитує видання «Суспільне» слова секретаря міськради Ігоря Терехова, сказані ним під час голосування.