Кернес і Комаровський стали почесними громадянами Харкова

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Геннадій Кернес став почесним громадянином Харкова, фото: ТСН
Кернес і Комаровський стали почесними громадянами Харковаhttps://racurs.ua/ua/n157405-kernes-i-komarovskyy-staly-pochesnymy-gromadyanamy-harkova.htmlРакурс
Харківська міськрада сьогодні, 14 липня, восьми особам присвоїла звання «Почесний громадянин міста Харкова».
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Новими почесними громадянами міста стали:
- Геннадій Кернес (посмертно) — колишній міський голова, який у 2020 році помер від ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19;
- Євген Комаровський — відомий телеведучий, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук;
- Алла Бобейко — заслужений лікар України, головний лікар Міської клінічної лікарні № 13;
- Валентин Голік — генерал майор, голова правління громадської організації «Харківський клуб «Генерал»;
- Катіб Сафар огли Мамедов — скульптор, педагог, професор кафедри аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв, народний художник України;
- Олексій Настаченко — художній керівник театру «Мадригал», старший викладач режисури Харківської державної академії культури, заслужений діяч мистецтв України;
- Олексій Середа — генерал-майор, начальник Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»;
- Валерій Фадєєв — академік Інженерної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заступник голови правління АТ «ФЕД».
Ви знаєте, що під керівництвом Геннадія Адольфовича Харків розквітнув. Багато чого зробив він та його команда, тому людина навіть не те, що гідна… Треба було, щоб він за життя став почесним громадянином, але якщо вже так сталося, то наш святий обов’язок, кожного — проголосувати і надати Геннадію Адольфовичу Кернесу звання почесного громадянина, — цитує видання «Суспільне» слова секретаря міськради Ігоря Терехова, сказані ним під час голосування.
Джерело: міськрада Харкова, «Суспільне»
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