Кернес и Комаровский стали почетными гражданами Харькова

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Геннадий Кернес стал почетным гражданином Харькова, фото: ТСН
Кернес и Комаровский стали почетными гражданами Харьковаhttps://racurs.ua/n157405-kernes-i-komarovskiy-stali-pochetnymi-grajdanami-harkova.htmlРакурс
Харьковский горсовет сегодня, 14 июля, восьми лицам присвоил звание «Почетный гражданин города Харькова».
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Новыми почетными гражданами города стали:
- Геннадий Кернес (посмертно) — бывший городской голова, умерший в 2020 году от осложнений коронавирусной болезни COVID-19;
- Евгений Комаровский — известный телеведущий, врач высшей категории, кандидат медицинских наук;
- Алла Бобейко — заслуженный врач Украины, главный врач Городской клинической больницы № 13;
- Валентин Голик — генерал-майор, глава правления общественной организации «Харьковский клуб «Генерал»;
- Катиб Сафар оглы Мамедов — скульптор, педагог, профессор кафедры аудиовизуального искусства Харьковской государственной академии дизайна и искусств, народный художник Украины;
- Алексей Настаченко — художественный руководитель театра «Мадригал», старший преподаватель режиссуры Харьковской государственной академии культуры, заслуженный деятель искусств Украины;
- Алексей Середа — генерал-майор, начальник Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус»;
- Валерий Фадеев — академик Инженерной академии Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, заместитель главы правления АО «ФЭД».
Вы знаете, что под руководством Геннадия Адольфовича Харьков расцвел. Многое сделал он и его команда, поэтому человек даже не то, что достойный… Надо было, чтобы он при жизни стал почетным гражданином, но если уж так случилось, то наша святая обязанность, каждого — проголосовать и предоставить Геннадию Адольфовичу Кернесу звание почетного гражданина, — цитирует издание «Суспільне» слова секретаря горсовета Игоря Терехова, сказанные им во время голосования.
Источник: горсовет Харькова, «Суспільне»
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