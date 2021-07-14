Кернес и Комаровский стали почетными гражданами Харькова

Харьковский горсовет сегодня, 14 июля, восьми лицам присвоил звание «Почетный гражданин города Харькова».

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Новыми почетными гражданами города стали:

Вы знаете, что под руководством Геннадия Адольфовича Харьков расцвел. Многое сделал он и его команда, поэтому человек даже не то, что достойный… Надо было, чтобы он при жизни стал почетным гражданином, но если уж так случилось, то наша святая обязанность, каждого — проголосовать и предоставить Геннадию Адольфовичу Кернесу звание почетного гражданина, — цитирует издание «Суспільне» слова секретаря горсовета Игоря Терехова, сказанные им во время голосования.