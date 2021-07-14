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Геннадий Кернес стал почетным гражданином Харькова, фото: ТСН

Кернес и Комаровский стали почетными гражданами Харькова

14 июл 2021, 12:57
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Харьковский горсовет сегодня, 14 июля, восьми лицам присвоил звание «Почетный гражданин города Харькова».

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Новыми почетными гражданами города стали:

  • Геннадий Кернес (посмертно) — бывший городской голова, умерший в 2020 году от осложнений коронавирусной болезни COVID-19;
  • Евгений Комаровский — известный телеведущий, врач высшей категории, кандидат медицинских наук;
  • Алла Бобейко — заслуженный врач Украины, главный врач Городской клинической больницы № 13;
  • Валентин Голик — генерал-майор, глава правления общественной организации «Харьковский клуб «Генерал»;
  • Катиб Сафар оглы Мамедов — скульптор, педагог, профессор кафедры аудиовизуального искусства Харьковской государственной академии дизайна и искусств, народный художник Украины;
  • Алексей Настаченко — художественный руководитель театра «Мадригал», старший преподаватель режиссуры Харьковской государственной академии культуры, заслуженный деятель искусств Украины;
  • Алексей Середа — генерал-майор, начальник Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус»;
  • Валерий Фадеев — академик Инженерной академии Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, заместитель главы правления АО «ФЭД».

Вы знаете, что под руководством Геннадия Адольфовича Харьков расцвел. Многое сделал он и его команда, поэтому человек даже не то, что достойный… Надо было, чтобы он при жизни стал почетным гражданином, но если уж так случилось, то наша святая обязанность, каждого — проголосовать и предоставить Геннадию Адольфовичу Кернесу звание почетного гражданина, — цитирует издание «Суспільне» слова секретаря горсовета Игоря Терехова, сказанные им во время голосования.

Источник: горсовет Харькова, «Суспільне»


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