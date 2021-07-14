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Ракурс
Вакцина от COVID-19 сделала миллионершей студентку в США

Вакцина от COVID-19 сделала миллионершей студентку в США

14 июл 2021, 12:41
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Вакцинация от коронавируса принесла миллион долларов американской студентке. Девушка, которая учится в Университете штата Орегон, выиграла в лотерею среди вакцинированных от COVID-19.

Победительница Хлоя Зинда изучает искусство в Университете Орегона и работает инструктором по плаванию.

Для меня и родителей моих учеников было действительно важно позаботиться о том, чтобы дети оставались в безопасности и были здоровыми, — заявила Зинда.

Студентка планирует потратить выигранные средства на выплату кредита за обучение и открытие собственной художественной студии. Джекпот лотереи среди вакцинированных от коронавирусной инфекции является частью кампании Take Your Shot, Oregon, направленной на поощрение американцев делать прививки.

Напомним, в других регионах США также проводят подобные лотереи. Максимальный выигрыш для одного человека составляет 1 млн долл. А в некоторых странах за вакцинацию «ставят» пиво или дают 30 долл.

Источник: Ракурс


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