Вакцина от COVID-19 сделала миллионершей студентку в СШАhttps://racurs.ua/n157404-vakcina-ot-covid-19-sdelala-millionershey-studentku-v-ssha.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса принесла миллион долларов американской студентке. Девушка, которая учится в Университете штата Орегон, выиграла в лотерею среди вакцинированных от COVID-19.
Победительница Хлоя Зинда изучает искусство в Университете Орегона и работает инструктором по плаванию.
Для меня и родителей моих учеников было действительно важно позаботиться о том, чтобы дети оставались в безопасности и были здоровыми, — заявила Зинда.
Студентка планирует потратить выигранные средства на выплату кредита за обучение и открытие собственной художественной студии. Джекпот лотереи среди вакцинированных от коронавирусной инфекции является частью кампании Take Your Shot, Oregon, направленной на поощрение американцев делать прививки.
Напомним, в других регионах США также проводят подобные лотереи. Максимальный выигрыш для одного человека составляет 1 млн долл. А в некоторых странах за вакцинацию «ставят» пиво или дают 30 долл.