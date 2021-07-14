Ревакцинацию от коронавируса не поддержали американские регуляторы

В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса активно осуществляется во всем мире, однако на фоне появления все новых штаммов заболевания, уменьшающих эффективность вакцин, стали звучать мнения о необходимости проведения также и ревакцинации уже привитых лиц.

Об этом сообщает издание Nacked Science.

Отмечается, что компании Pfizer и BioNTech недавно пытались убедить представителей Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) и Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) в необходимости одобрить проведение ревакцинации их препаратом Comirnaty (кодовое название — BNT162b2).

Вместо этого американские организации выпустили совместное заявление, в котором отметили, что выступают против так называемых «уколов-бустеров». В ведомствах подчеркнули, что вакцинированные уже имеют надежную защиту от смертей при коронавирусной болезни COVID-19 или тяжелого варианта ее течения, а весомых научных доводов в пользу ревакцинации пока нет.

Также в случае «бустеров» не будут повторять историю с ускоренным принятием вакцин для использования в экстренных случаях, это была «разовая акция».

Кроме того, на недавнем брифинге ВОЗ прозвучал наиболее серьезный контраргумент против этого — в мире еще есть целые страны, где вакцин не хватает даже на первый укол, поэтому проводить при таких условиях ревакцинацию просто аморально. К тому же, непривитые продолжат оставаться «резервуаром» для коронавируса и дальнейшие мутации могут сделать бессмысленными «бустеры».

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 июля, вакцинировались более 100 тыс. человек.

Источник: Nacked Science