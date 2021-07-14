Олимпийские игры в Токио покажет общественный вещатель — расписание трансляций

https://racurs.ua/n157402-olimpiyskie-igry-v-tokio-pokajet-obschestvennyy-veschatel-raspisanie-translyaciy.html

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Летние Олимпийские игры в Токио с 23 июля по 8 августа будет транслировать общественный телеканал «UA: ПЕРШИЙ».

За две недели этот вещатель покажет около 220 часов соревнований в различных видах спорта. Для освещения Олимпиады в Токио отправятся пять съемочных групп, в составе которых журналисты, операторы и ведущие.

Утренние сессии соревнований ежедневно стартуют в 3.00. В 10.30 в эфир будет выходить утренняя «Студия Токио-2020», в которой покажут все самое интересное из различных олимпийских арен.

В 11.00 стартует трансляция дневной сессии соревнований, которую в 16.00 проанализируют в «Студии Токио-2020». Ее ведущими станут Дмитрий Лазуткин и бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

С 18.30 до 21.00 «UA: ПЕРШИЙ» будет показывать повторы соревнований утренней сессии, а в 21.35 зрителей ждет ежедневный дайджест из Токио. С 22.00 в эфире можно будет посмотреть повторы вечерних сессий соревнований.

Канал обещает, что телезрители смогут наблюдать вживую за трансляциями Олимпийских игр и не пропустят выступления украинских спортсменов.

Онлайн-трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на диджитал-платформе «Суспільне Спорт».