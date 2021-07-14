Въезд в ЕС для украинцев открывает Брюссель

https://racurs.ua/n157401-vezd-v-es-dlya-ukraincev-otkryvaet-brussel.html

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Въезд для граждан Украины одобрил Европейский Союз в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки. Список стран, туристам которых откроют путь в ЕС, должен официально обновиться 15 июля.

Об этом в среду сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Твиттере.

Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС, — написал журналист.

По его словам, список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в этом списке.

Такое решение 14 июля приняли послы стран Евросоюза. Впервые в этом списке фигурирует Украина. На официальных ресурсах Брюсселя эту информацию обновят сегодня во второй половине дня.

Однако рекомендация Еврокомиссии об открытии границ ЕС для определенного перечня стран не является юридически обязательной. Государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Въезд разрешается гражданам, которые прошли полный курс вакцинации не позднее, чем за две недели до поездки, и вакцинированы препаратами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, а также Sinopharm.

Список стран, для которых рекомендовано отменить ограничения на въезд, обновляется каждые две недели.