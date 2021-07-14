В’їзд в ЄС для українців відкриває Брюссель

https://racurs.ua/ua/n157401-v-yizd-v-ies-dlya-ukrayinciv-vidkryvaie-brussel.html

Ракурс

Дозвіл на в’їзд для громадян України схвалив Європейський Союз у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки. Список країн, туристам яких відкриють шлях на територію ЄС, має офіційно оновитися 15 липня.

Про це у середу повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Твіттер.

Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких варто зняти обмеження на в’їзд в ЄС, — написав журналіст.

З його слів, список повинен бути офіційно оновлений завтра. Молдова, Вірменія та Азербайджан вже у цьому списку.

Таке рішення 14 липня ухвалили посли країн Євросоюзу. Вперше в цьому списку фігурує Україна. На офіційних ресурсах Брюсселя цю інформацію оновлять сьогодні у другій половині дня.

Проте рекомендація Єврокомісії щодо відкриття кордонів ЄС для певного переліку країн не є юридично обов’язковою. Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі. В’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки, й вакциновані препаратами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється щодватижні.