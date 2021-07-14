У Києві – спекотна погода

https://racurs.ua/ua/n157400-nayspekotnishu-nich-u-kyievi-zafiksuvaly-meteorology-detali.html

Ракурс

У Києві ніч на 12 липня була найспекотнішою за весь час метеорологічних спостережень.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що температура повітря у рекордну ніч не опускалася нижче +22,0°, що на 0,6° перевищує попередній рекорд, зафіксований у 1922 році (+21,4°).

Загалом з початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд, — зазначають в обсерваторії.

Варто додати, що, як свідчать результати нещодавнього дослідження учених з Університету Монаша (Австралія), за період з 2000 по 2019 роки 9,43% смертей у світі були пов’язані зі надто низькими чи надто високими температурами. Про це повідомляє видання Science Alert.

Хоча 90% з цих летальних випадків були пов’язані з холодом, за оцінками учених, співвідношення змінюватиметься в міру змін клімату (смертність від холоду в період з 2000 по 2019 рік знизилася на 0,51%, в той час як смертність від спеки зросла на 0,21%).

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, Science Alert