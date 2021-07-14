В Киеве – жаркая погода, фото:

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Ракурс

В Киеве ночь на 12 июля была самой жаркой за все время метеорологических наблюдений.

Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что температура воздуха в рекордную ночь не опускалась ниже +22,0°, что на 0,6° превышает предыдущий рекорд, зафиксированный в 1922 году (+21,4°).

Всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд, — отмечают в обсерватории.

Стоит добавить, что, как свидетельствуют результаты недавнего исследования ученых из Университета Монаша (Австралия), за период с 2000 по 2019 годы 9,43% смертей в мире были связаны с очень низкими или слишком высокими температурами. Об этом сообщает издание Science Alert.

Хотя 90% из этих летальных случаев были связаны с холодом, по оценкам ученых, соотношение будет меняться по мере изменений климата (смертность от холода в период с 2000 по 2019 год снизилась на 0,51%, в то время как смертность от жары возросла на 0,21%).

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, Science Alert