Олімпійські ігри у Токіо-2020 покаже суспільний мовник — розклад трансляцій

https://racurs.ua/ua/n157402-olimpiyski-igry-u-tokio-2020-pokaje-suspilnyy-movnyk-rozklad-translyaciy.html

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Літні Олімпійські ігри у Токіо-2020 з 23 липня по 8 серпня транслюватиме суспільний телеканал «UA: ПЕРШИЙ».

За два тижні цей мовник покаже близько 220 годин змагань у різних видах спорту. Для висвітлення Олімпіади до Токіо вирушать п’ять знімальних груп, у складі яких журналісти, оператори і ведучі.

Ранкові сесії змагань щодня стартуватимуть о 3.00. О 10.30 в ефір виходитиме ранкова «Студія Токіо-2020», в якій покажуть усе найцікавіше з різних олімпійських арен.

Об 11.00 стартуватиме трансляція денної сесії змагань, яку о 16.00 підсумують в «Студії Токіо-2020». Її ведучими стануть Дмитро Лазуткін та бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова.

З 18.30 до 21.00 «UA: ПЕРШИЙ» показуватиме повтори змагань ранкової сесії, а о 21.35 на глядачів чекає щоденний дайджест, який виходитиме з Токіо. З 22.00 в ефірі можна буде переглянути повтори вечірніх сесій змагань.

Канал обіцяє, що телеглядачі зможуть спостерігати наживо за трансляціями Олімпійських ігор та не пропустять виступи українських спортсменів.

Онлайн-трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на діджитал-платформі «Суспільне Спорт».