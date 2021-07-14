Ревакцинацію від коронавірусу не підтримали американські регулятори

У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n157403-revakcynaciu-vid-koronavirusu-ne-pidtrymaly-amerykanski-regulyatory.html

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Вакцинація від коронавірусу активно здійснюється у всьому світі, проте на тлі появи все нових штамів захворювання, які зменшують ефективність вакцин, почали лунати думки про необхідність проведення також і ревакцинації вже щеплених осіб.

Про це повідомляє видання Nacked Science.

Зазначається, що компанії Pfizer и BioNTech нещодавно намагалися переконати представників Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) та Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) у необхідності схвалити проведення ревакцинації їхнім препаратом Comirnaty (кодова назва — BNT162b2).

Натомість ці організації випустили спільну заяву, в якій наголосили, що виступають проти так званих «уколів-бустерів». У відомствах наголосили, що вакциновані вже мають надійний захист від смертей в разі коронавірусної хвороби COVID-19 чи важкого варіанту її перебігу, а вагомих наукових доказів на користь ревакцинації наразі немає.

Також у випадку «бустерів» не повторюватимуть історію з прискореним схваленням вакцин для використання в екстрених випадках, це була «разова акція».

Крім того, на нещодавньому брифінгу ВООЗ пролунав найбільш серйозний контраргумент проти цього — у світі ще є цілі країни, де вакцин не вистачає навіть на перший укол, тож проводити за таких умов ревакцинацію просто аморально. До того ж, нещеплені продовжать залишатися «резервуаром» для коронавірусу і подальші мутації можуть зробити безглуздими «бустери».

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 липня, вакцинувалися понад 100 тис. осіб.

Джерело: Nacked Science