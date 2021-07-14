Понад 100 тис. українців вакцинувалися за добу

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Вакцину від коронавірусу за минулу добу, 13 липня, в Україні отримали 101 тис. 246 громадян. З них майже 58 тис. українцям вкололи першу дозу препарату імунопрофілактики. Понад 43 тис. осіб завершили курс вакцинації проти COVID-19.

Про це сьогодні повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Вакцинацію в Україні здійснюють 659 мобільних бригад, 1 тис. 518 пунктів щеплення та 33 центри вакцинації. Найбільше щеплень 13 липня зробили у Києві — 20 тис. 743, а найменше — на Луганщині (лише 884). Загалом в країні вже провели 3 млн 673 тис. щеплень.

Станом на 13 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися майже 800 тис. українців.

МОЗ також повідомляє, що за минулу добу було виявлено 547 випадків інфікування коронавірусною хворобою, зокрема захворіли 34 дитини та 23 медичні працівники. На жаль, 25 пацієнтів померли.

Нагадаємо, повний курс вакцинації від COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало понад 1 млн 25 тис. осіб. Всі вакцини проти коронавірусу, які використовуються в Україні — схвалені ВООЗ для екстреного застосування. В Україні здійснюють щеплення такими препаратами: