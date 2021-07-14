Свыше 100 тыс. украинцев вакцинировались за сутки

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Ракурс

Вакцину от коронавируса за минувшие сутки, 13 июля, в Украине получили 101 тыс. 246 граждан. Из них почти 58 тыс. украинцам вкололи первую дозу препарата иммунопрофилактики. Еще более 43 тыс. человек завершили курс вакцинации против COVID-19.

Об этом сегодня сообщило Министерство здравоохранения.

Вакцинацию в Украине осуществляют 659 мобильных бригад, 1 тыс. 518 пунктов прививки и 33 центра вакцинации. Больше всего прививок 13 июля сделали в Киеве — 20 тыс. 743, а меньше всего — на Луганщине (только 884). В целом в стране уже использовали 3 млн 673 тыс. доз вакцин.

По состоянию на 13 июля, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались почти 800 тыс. украинцев.

Минздрав также сообщает, что за минувшие сутки было выявлено 547 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, в частности заболели 34 ребенка и 23 медицинских работника. К сожалению, 25 пациентов умерли.

Напомним, полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 1 млн 25 тыс. человек. Все вакцины против коронавируса, которые используются в Украине — одобрены ВОЗ для экстренного применения. В Украине осуществляют прививки такими препаратами: