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Ракурс
Вакцина від COVID-19 зробила мільйонеркою студентку у США

Вакцина від COVID-19 зробила мільйонеркою студентку у США

14 лип 2021, 12:41
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Вакцинація від коронавірусу принесла мільйон доларів американській студентці. Дівчина, котра навчається в Університеті штату Орегон, виграла у лотерею серед вакцинованих від COVID-19.

Переможниця Хлоя Зинда вивчає мистецтво в Університеті Орегону і працює інструктором з плавання.

Для мене і батьків моїх учнів було дійсно важливо подбати про те, щоб діти залишалися в безпеці і були здоровими, — заявила Зинда.

Студентка планує витратити виграні кошти на виплату кредиту за навчання і відкриття власної художньої студії. Джекпот лотереї серед вакцинованих від коронавірусної інфекції є частиною кампанії Take Your Shot, Oregon, спрямованої на заохочення американців робити щеплення.

Нагадаємо, в інших регіонах США також проводять подібні лотереї. Максимальний виграш для однієї людини становить 1 млн дол. А в деяких країнах за вакцинацію «ставлять» пиво або дають 30 дол.

Джерело: Ракурс


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