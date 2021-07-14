Закон об очищении Высшего совета правосудия приняли с революционными правками, фото — Радио Свобода

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Рада приняла законопроект о порядке избрания членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов. Законопроект № 5068 предусматривает проверку на добродетель действующего состава ВСП и привлечение Этического совета для формирования нового.

Документ поддержали 259 народных депутатов.

Действующих членов ВСП и кандидатов на должности в органы будут проверят на добродетель. Это будет делать новый орган — Этический совет, в состав которого введут международных экспертов.

Закон определяет:

порядок образования и деятельности Этического совета. В него будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями;

полномочия и порядок деятельности Этического совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели. Он также будет подавать список кандидатов, рекомендованных к избранию в ВСП;

конкурсные принципы отбора кандидатов.

Этический совет в течение трех месяцев со дня утверждения его персонального состава будет оценивать соответствие членов Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного суда), избранных (назначенных) до вступления в силу этого закона, критериям профессиональной этики и добродетели.

Депутаты также утвердили поправку, согласно которой после рекомендации Этического совета съезды судей/адвокатов/ученых, конференция прокуроров имеют три месяца, чтобы отреагировать — уволить или принять решение об продлении пребывания члена ВСП в должности. Если решение не будет принято в течение трех месяцев, то член ВСП считается «уволенным на основании закона».

В законе также определен как ключевой голос независимых международных экспертов в Этическом совете, а срок полномочий этого органа составит шесть лет.

Он сможет самостоятельно утверждать положение и регламент деятельности. Дисциплинарные инспекторы получат автономность, а процедура отбора кандидатов в состав ВСП в законе подробно описана.

13 июля парламент прислушался к замечаниям и предложениям президента Украины и принял закон «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и в некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».