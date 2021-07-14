Гигантские золотые рыбки «захватили» озеро в США

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Ракурс

Золотые рыбки Carassius auratus гигантских размеров были обнаружены в озере Келлер американского штата Миннесота. Экологи предупредили, что эти аквариумные животные вредят природным водоемам.

Пойманные золотые рыбки были размером с футбольный мяч. Сотрудники службы по охране природы отметили, что обилие пищи и пространства способствует росту золотых рыбок. В таком случае Carassius auratus могут вырастать до 45 см в длину при весе около 1,5 кг.

Гигантские золотые рыбки когда-то были домашними питомцами местных жителей, но были выпущены в озеро. Поэтому местные власти призвали жителей прекратить выбрасывать золотых рыбок в водоемы.

Пожалуйста, не выпускайте золотых рыбок в пруды и озера! Они вырастают больше, чем вы думаете, и способствуют ухудшению качества воды, вымывая донные отложения и выкорчевывая растения, — сообщается в Твиттер.

Напомним, в прошлом году в озере Биг-Вудс в пригороде Миннеаполиса выловили около 500 тыс. золотых рыбок, которые вызвали экологические проблемы в водоеме. Золотые рыбки питаются на дне озер, вырывая с корнем растения и взбалтывая отложения, что загрязняет воду и может вызвать цветение водорослей. Эти рыбы живут до 25 лет и от них очень сложно избавиться.