400 тыс. экс-силовиков и военных получат надбавку к пенсии

https://racurs.ua/n157409-400-tys-eks-silovikov-i-voennyh-poluchat-nadbavku-k-pensii.html

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Надбавки к пенсии в 2021 году будут получать почти 400 тыс. военных пенсионеров и работников других органов правопорядка. Эти выплаты будут ежемесячными.

Об этом 14 июля во время заседания Кабинета министров сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Почти 400 тыс. военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты… Правительство приняло решение о повышении пенсий военным, — заявил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, принятое решение предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3 тыс. 854 грн. Дополнительно предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Кабмин ввел дополнительную социальную защиту для отдельных категорий лиц:

ежемесячную доплату 2 тыс. грн — бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава милиции, полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены до 1 марта 2018 года;

минимальную пенсию 3 тыс. 854 грн — для военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава милиции, полицейских и других лиц, пенсии которым назначены по нормам закона № 2262.

минимальную пенсию для участников боевых действий — 3 тыс. 893 грн.

На эти цели из государственного бюджета в июле-декабре 2021 нужно потратить 5,3 млрд грн.

Напомним, в июне у лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции) завершается период выплаты части средств компенсации повышенного размера пенсии по 2016—2017 годы, повышение размеров пенсий с 2016 года для этой категории пенсионеров не проводилось.