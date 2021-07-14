Бойка та Палицю викликали на допит до СБУ

Юрій Бойко, фото: IPNews

https://racurs.ua/ua/n157411-boyka-ta-palycu-vyklykaly-na-dopyt-do-sbu.html

Ракурс

Юрія Бойка, одного з лідерів «Опозиційної платформи — За життя» викликали на допит до СБУ.

Нардепа викликали по справі так званих «Харківських угод», повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на речника СБУ Артема Дехтяренка.

Окрім Бойка, на допит викликають ще чотирьох депутатів:

Ігоря Палицю — лідера фракції «За майбутнє";

Віталія Борта — нардепа з ОПЗЖ;

Сергія Ларіна — нардепа з ОПЗЖ;

Дмитра Шпенова (позафракційний депутат).

Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ, — повідомив у коментарі виданню спікер СБУ.

Підписані 21 квітня 2010 року Харківські угоди дозволили російському Чорноморському флоту перебувати в Криму до 2042 року.

«Харківські угоди» були в односторонньому порядку денонсовані Держдумою РФ 31 березня 2014 — після захоплення українського Криму.

Нагадаємо, у березні 2021 року СБУ у зв’язку з підготовкою, підписанням та ратифікацією цих угод розпочала кримінальне провадження за фактом державної зради.

Джерело: «РБК-Україна»