Бойка та Палицю викликали на допит до СБУ

Бойка та Палицю викликали на допит до СБУhttps://racurs.ua/ua/n157411-boyka-ta-palycu-vyklykaly-na-dopyt-do-sbu.htmlРакурс
Юрія Бойка, одного з лідерів «Опозиційної платформи — За життя» викликали на допит до СБУ.
Нардепа викликали по справі так званих «Харківських угод», повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на речника СБУ Артема Дехтяренка.
Окрім Бойка, на допит викликають ще чотирьох депутатів:
- Ігоря Палицю — лідера фракції «За майбутнє";
- Віталія Борта — нардепа з ОПЗЖ;
- Сергія Ларіна — нардепа з ОПЗЖ;
- Дмитра Шпенова (позафракційний депутат).
Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ, — повідомив у коментарі виданню спікер СБУ.
Підписані 21 квітня 2010 року Харківські угоди дозволили російському Чорноморському флоту перебувати в Криму до 2042 року.
«Харківські угоди» були в односторонньому порядку денонсовані Держдумою РФ 31 березня 2014 — після захоплення українського Криму.
Нагадаємо, у березні 2021 року СБУ у зв’язку з підготовкою, підписанням та ратифікацією цих угод розпочала кримінальне провадження за фактом державної зради.
Джерело: «РБК-Україна»