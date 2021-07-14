Бойко и Палицу вызвали на допрос в СБУ

Бойко и Палицу вызвали на допрос в СБУhttps://racurs.ua/n157411-boyko-i-palicu-vyzvali-na-dopros-v-sbu.htmlРакурс
Юрия Бойко, одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» вызвали на допрос в СБУ.
Нардепа вызвали по делу так называемых «Харьковских соглашений», сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на представителя СБУ Артема Дегтяренко.
Кроме Бойко, на допрос вызывают еще четырех депутатов:
- Игоря Палицу — лидера фракции «За будущее»;
- Виталия Борта — нардепа из ОПЗЖ;
- Сергея Ларина — нардепа из ОПЗЖ;
- Дмитрия Шпенова (внефракционный депутат).
Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ, — сообщил в комментарии изданию спикер СБУ.
Подписанные 21 апреля 2010 года Харьковские соглашения позволили российскому Черноморскому флоту находиться в Крыму до 2042 года.
«Харьковские соглашения» были в одностороннем порядке денонсированы Госдумой РФ 31 марта 2014 года — после захвата украинского Крыма.
Напомним, в марте 2021 года СБУ в связи с подготовкой, подписанием и ратификацией этих соглашений начала уголовное производство по факту государственной измены.
Источник: «РБК-Украина»