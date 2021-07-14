Бойко и Палицу вызвали на допрос в СБУ

Юрий Бойко, фото: IPNews

https://racurs.ua/n157411-boyko-i-palicu-vyzvali-na-dopros-v-sbu.html

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Юрия Бойко, одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» вызвали на допрос в СБУ.

Нардепа вызвали по делу так называемых «Харьковских соглашений», сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на представителя СБУ Артема Дегтяренко.

Кроме Бойко, на допрос вызывают еще четырех депутатов:

Игоря Палицу — лидера фракции «За будущее»;

Виталия Борта — нардепа из ОПЗЖ;

Сергея Ларина — нардепа из ОПЗЖ;

Дмитрия Шпенова (внефракционный депутат).

Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ, — сообщил в комментарии изданию спикер СБУ.

Подписанные 21 апреля 2010 года Харьковские соглашения позволили российскому Черноморскому флоту находиться в Крыму до 2042 года.

«Харьковские соглашения» были в одностороннем порядке денонсированы Госдумой РФ 31 марта 2014 года — после захвата украинского Крыма.

Напомним, в марте 2021 года СБУ в связи с подготовкой, подписанием и ратификацией этих соглашений начала уголовное производство по факту государственной измены.

Источник: «РБК-Украина»