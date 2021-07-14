Сколько будет действовать сертификат вакцинации, назвал Кабмин

https://racurs.ua/n157412-skolko-budet-deystvovat-sertifikat-vakcinacii-nazval-kabmin.html

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Срок действия COVID-сертификатов вакцинации установил во время сегодняшнего заседания Кабинет министров Украины. Теперь сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, будет считаться действительным в течение 180 суток. Для ПЦР-теста (с отрицательным результатом тестирования) срок действия составляет — 72 ч.

Соответствующее решение было принято 14 июля путем внесения изменений в Порядок формирования и использования сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19.

В пояснительной записке к документу указано, что использование в Украине COVID-сертификатов, технически совместимых с введенными в Европейском Союзе, позволит гражданам путешествовать в ЕС.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел напоминает, что включение Украины в «зеленый список» ЕС (такое решение в среду принял Брюссель), не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение на национальном уровне.

Напомним, с 1 июля Министерство цифровой трансформации совместно с партнерами запустило бета-тестирование COVID-сертификатов. Сейчас идет оценка украинской разработки соответствия спецификации Евросоюза.