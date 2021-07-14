Две недели в реанимации — в Ужгороде подтвердили завезенный из РФ штамм «Дельта»

https://racurs.ua/n157410-dve-nedeli-v-reanimacii-v-ujgorode-podtverdili-zavezennyy-iz-rf-shtamm-delta.html

Ракурс

Штамм коронавируса «Дельта», известный как индийская разновидность COVID-19, лабораторно подтвердили у двух пациентов на Закарпатье.

Главный врач областной инфекционной больницы Михаил Поляк сообщил «Суспільному», что речь идет о семье, которая вернулась на Закарпатье из России.

Мужчина ранее перенес штамм «Дельта» в РФ, а его жена болела дома и две недели провела в реанимации инфекционной больницы.

Журналист Виталий Глагола добавил, что с такими же симптомами в больницу попали и родители этого закарпатца.

Очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы в Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европу, где сегодня подтвердили наличие у наших пациентов штамма «Дельта», — сказал Поляк.

Сейчас пациенты, о которых идет речь, выписаны из больницы и находятся дома. Подтверждение «Дельты» пришло на родителей мужчины, приехавшем из Санкт-Петербурга.

Мы заподозрили у них именно штамм «Дельта» из-за тяжелого течения болезни, которое у людей такого возраста протекает обычно легче. А молодая женщина две недели провела в реанимации! Придало уверенности и то, что они вернулись из России, где полно штамма «Дельта», — цитирует Глагола Поляка.

Биоматериалы для исследования штамма предоставили еще 24 июня, но результаты получили только сейчас.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что штамм «Дельта» осложняет течение болезни и поражает новые группы населения.

Источник: «Суспільне», Телеграм В. Глаголы