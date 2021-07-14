Два тижні у реанімації – на Закарпатті підтвердили привезений з РФ штам «Дельта», фото — Pixabay

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Ракурс

Штам коронавірусу «Дельта», відомий як індійський різновид COVID-19, лабораторно підтвердили у двох пацієнтів на Закарпатті.

Головний лікар обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк повідомив «Суспільному», що йдеться про родину, яка повернулися на Закарпаття із Росії.

Чоловік раніше перехворів на штам «Дельта» в РФ, а його дружина хворіла вдома і два тижні провела в реанімації інфекційної лікарні.

Журналіст Віталій Глагола додав, що з такими ж симптомами в лікарню потрапили і батьки цього закарпатця.

Дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їхні аналізи на Київ, а вже звідти їх направили на дослідження в Європу, де сьогодні підтвердили наявність у наших пацієнтів штаму «Дельта», — сказав Поляк.

Наразі пацієнти, про яких йде мова, виписані з лікарні та знаходяться вдома. Підтвердження щодо «Дельти» прийшло по батьках чоловіка, який приїхав із Санкт-Петербургу.

Ми запідозрили у них саме штам «Дельта» через важкий перебіг хвороби, який у людей такого віку протікає зазвичай легше. Ще й молода жінка два тижні провела у реанімації! Додало впевненості й те, що вони повернулися із Росії, де зараз повно штаму «Дельта», — цитує Глагола Поляка.

Біоматеріали для дослідження штаму надали ще 24 червня, але результати отримали тільки зараз.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що штам «Дельта» ускладнює перебіг хвороби та вражає нові групи населення.

Джерело: «Суспільне», Телеграм В. Глаголи