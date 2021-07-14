Невідомі молодики заблокували сесію міськради Запоріжжя, фото: Валерій Прозапас

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У Запоріжжі невідомі особи сьогодні, 14 липня, заблокувала проведення позачергової сесії міської ради, початок якої був запланований на 11.00.

Група молодих осіб близько 9.00 зібралася біля будівлі міськради. Вони стверджували, що прийшли, щоб недопустити проведення сесії, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, що після перемовин керуючий справами міськради Роман Омелянович завів близько 25 осіб до сесійної зали.

Вони вишикувались біля президії з плакатами «Ні рейдерству», «Запоріжжя проти свавілля», а також зайняли місця депутатів в сесійній залі. У сесійні залі також чергують 100 поліцейських та 50 військовослужбовців Нацгвардії.

Повідомлення про захоплення сесійної зали невстановленими особами надійшло до поліції об 11.21 від депутата Запорізької міської ради Регіни Харченко (голова фракції «Слуга народу»).

Востаннє таке бачив в 2014 році на Донбасі — якісь люди зайняли крісла керівників міськради. І міліція така — «ім далі разрєшеніє (!) прєдставітєлі горсовєта», — зазначив на своїй сторінці, а соціальній мережі Фейсбук депутат міськради із «Європейської Солідарності» Валерій Прозапас.

Варто додати, що вчора, 13 липня прес-служба міськради Запоріжжя опублікувала позицію юридичного відділу муніципалітету, який вважає скликання позачергової сесії незаконним. Директор департаменту правового забезпечення міської ради Валерій Зломинога у рішенні щодо проведення позачергової сесії бачить «ознаки підробки».

Прозапас, зі свого боку, наголошує, що оскільки третина депутатів (25 осіб) напередодні подала заяву щодо проведення сесії — вона повноважною.

Джерело: «Укрінформ»