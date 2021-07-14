Неизвестные молодые люди заблокировали сессию горсовета Запорожья, фото: Валерий Прозапас

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Ракурс

В Запорожье неизвестные сегодня, 14 июля, заблокировала проведение внеочередной сессии городского совета, начало которой было запланировано на 11.00.

Группа молодых людей около 9.00 собралась у здания горсовета. Они утверждали, что пришли, чтобы не допустить проведения сессии, сообщает агентство «Укринформ».

Отмечается, что после переговоров управляющий делами горсовета Роман Омелянович завел около 25 человек в сессионный зал.

Они выстроились возле президиума с плакатами «Нет рейдерству», «Запорожье против произвола», а также заняли места депутатов в сессионном зале. В сессионном зале также дежурят 100 полицейских и 50 военнослужащих Нацгвардии.

Сообщение о захвате сессионного зала неустановленными лицами поступило в полицию о 11.21 от депутата Запорожского городского совета Регины Харченко (глава фракции «Слуга народа».

В последний раз такое видел в 2014 году на Донбассе — какие-то люди заняли кресла руководителей горсовета. И милиция такая — «им дальше разрешение (!) представители горсовета, — отметил на своей странице, а социальной сети Фейсбук депутат горсовета с «Европейской Солидарности» Валерий Прозапас.

Стоит добавить, что вчера 13 июля пресс-служба горсовета Запорожья опубликовала позицию юридического отдела муниципалитета, который считает созыв внеочередной сессии незаконным. Директор департамента правового обеспечения городского совета Валерий Зломинога в решении о проведении внеочередной сессии видит «признаки подделки».

В то же вреся Прозапас утверждает, что поскольку треть депутатов (25 человек) накануне подала заявление о проведении сессии — она является полномочной.

Источник: «Укринформ»