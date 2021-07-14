Скільки діятиме сертифікат вакцинації, назвав уряд

https://racurs.ua/ua/n157412-skilky-diyatyme-sertyfikat-vakcynaciyi-nazvav-uryad.html

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Термін дії COVID-сертифікатів вакцинації встановив під час сьогоднішнього засідання Кабінет міністрів України. Відтепер сертифікат, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу, вважатиметься дійсним впродовж 180 діб. Для ПЛР-тесту (з негативним результатом тестування) термін дії складає — 72 год.

Відповідне рішення було ухвалено 14 липня шляхом внесення змін до Порядку формування та використання сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19.

У пояснювальній записці до документу вказано, що використання в Україні COVID-сертифікатів, технічно сумісних із запровадженими в Європейському Союзі, дозволить громадянам подорожувати до ЄС.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ нагадує, що включення України до «зеленого списку» ЄС (таке рішення у середу ухвалив Брюссель), не означає автоматичної можливості в’їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Рішення Ради ЄС носить рекомендаційний характер для держав-членів, які ухвалюють остаточне рішення на національному рівні.

Нагадаємо, з 1 липня Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами запустило бета-тестування COVID-сертифікатів. Наразі триває оцінка української розробки відповідності специфікації Євросоюзу.