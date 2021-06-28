Соглашение об «открытом небе» с Украиной одобрил ЕС — о чем авиационный безвиз

https://racurs.ua/n156708-soglashenie-ob-otkrytom-nebe-s-ukrainoy-odobril-es-o-chem-aviacionnyy-bezviz.html

Ракурс

Совет ЕС согласовал соглашение об Общем авиационном пространстве с Украиной.

На сайте Европейского Совета сообщено о предоставлении согласия на подписание документов в сфере авиации с Украиной, Арменией и Тунисом.

«Авиационный безвиз» — соглашение об Общем авиационном пространстве. Он предусматривает либерализацию допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину.

Конкуренция должна способствовать снижению цен на авиабилеты, поскольку рынок должен стать более конкурентным, открытым и прозрачным.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, есть все надежды, что это соглашение подпишут уже в этом году — осенью. После этого его необходимо ратифицировать в Раде.

Европейское общее авиационное пространство (САП) — двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливающее общие стандарты безопасности и либерализующее рыночные отношения в сфере авиации. Оно позволяет эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара.

В ближайшие годы Украина намерена договориться еще о пяти «безвизах» с Европейским Союзом. Об этом сообщил 27 июня премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о промышленном, авиационный, цифровом, энергетическом и таможенном безвизе:

«промышленный безвиз» (соглашение АСАА) — определение нашей системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской;

«таможенный безвиз» — присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и полноценный запуск системы NCTS;

«энегетичний безвиз» с ЕС — отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E;

«цифровой безвиз» — присоединение к цифровому рынку ЕС (электронная коммерция, телекоммуникации, цифровые услуги).

Ранее «Ракурс» сообщал, что 6 октября на саммите Украина-ЕС не подписали соглашение о совместном авиационном пространстве («открытое небо»). Согласование соглашения, инициированного еще в 2013 году, тогда отложили по причине, не связанной с отношениями Украина-ЕС.

Речь шла о незавершенном процессе выхода Великобритании из Евросоюза, а также споре Лондона и Мадрида по поводу Гибралтара, который блокировал подписание соглашения все прошлые годы.