О появлении мега-кометы в Солнечной системе предупредили астрономы

https://racurs.ua/n156707-o-poyavlenii-mega-komety-v-solnechnoy-sisteme-predupredili-astronomy.html

Ракурс

Жителям Земли в ближайшем будущем удастся увидеть самую большую комету в истории космических наблюдений. Большой космический объект 2014 UN271, не похожий на другие зарегистрированные кометы, пролетит через внутреннюю часть Солнечной системы в 2031 году.

Этот объект может попасть в книгу рекордов и станет так называемой «мега-кометой» — самой большой из когда-либо обнаруженных, сообщает AccuWeather.

В EarthSky сообщили, что ширина кометы составит от 96 до 370 км, в то время как знаменитая комета Галлея имеет диаметр около 5,6 км. Гигантское небесное тело назвали кометой Бернардинелли-Бернштейна.

Астероид, который считается причиной вымирания динозавров, имел в ширину около 11 км, он попал в мексиканский полуостров Юкатан, создав кратер шириной 200 км. Эксперты НАСА считают, что вероятность такого сценария в 2031 году составляет 0%.

Сейчас комета Бернардинелли-Бернштейна находится ближе к Солнцу, чем Нептун. По своей яркости кометы абсолютно непредсказуемы. Ученые предполагают, что эта комета может превзойти самые смелые ожидания и устроить настоящее световое шоу.

Комета — малое тело Солнечной системы, которое вращается вокруг Солнца и имеет так называемый хвост (атмосферу). Он является следствием испарения поверхности ядра кометы под действием солнечного излучения. Ядро состоит из льда и мелких пористых каменистых частиц. Ядра имеют диаметры от нескольких сотен метров до десятков километров.

Источник: AccuWeather