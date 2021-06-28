"Сваты" и концерты «Квартала 95» — какие фильмы с Киркоровым разрешили в Украине, скриншот видео

https://racurs.ua/n156706-svaty-i-koncerty-kvartala-95-kakie-filmy-s-kirkorovym-razreshili-v-ukraine.html

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Филиппа Киркорова снова убрали из «черного» списка Министерства культуры Украины. Это произошло по просьбе СБУ.

Киркорова вычеркнули из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Концерты, фильмы и программы с участием этого артиста снова можно показывать на украинских каналах.

Как выяснило «Суспільне», таких записей — до десяти, часть из них произведены «Студией «Квартал-95», основал которую действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Киркоров сыграл в семи украинских фильмах, пять из которых авторства «Квартала 95». Кроме того, он часто снимался в концертах «Вечернего квартала», гостил на шоу «Интера».

В фильме «Любовь в большом городе» — три части. Одну из главных ролей в нем исполнил Владимир Зеленский. Филипп Киркоров сыграл Святого Валентина.

Киркоров также сыграл в сериале «Сваты». В четвертой части «Сватов» он играет самого себя. Главные герои сериала встретили звезду на Массандровском винном заводе. Тогда Киркоров согласился сыграть в фильме «Квартала 95» даже не читая сценарий. Актер и певец признавался, что предложение поступило от Зеленского.

Мы дружим давно, я доверяю авторитету и вкусу Володи, — цитировали в пресс-релизе студии Киркорова.

В «Новогодних сватах» Киркоров также играл самого себя. Кроме того, на украинских экранах были «Приключения Верки Сердючки» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» с участием Киркорова.

Напомним, что украинская власть четко не объяснила, почему Киркоров был в «черном списке» только с 22 по 25 июня.

Минкульт 11 июня получил от СБУ письмо с просьбой включить российского артиста в перечень угроз за его поддержку оккупации Крыма и пропагандистские концерты. 22 июня Киркорова забанили в Украине, но впоследствии СБУ направила письмо с просьбой отозвать Киркорова из списка.

С 22 по 25 июня распространение контента с участием певца запретили. Он не мог выступать в Украине, а телерадиокомпании и кинотеатры не имели права транслировать и показывать продукт с ним.

Источник: Суспільне