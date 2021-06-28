Украинский "Боинг" вернулся в аэропорт после вылета — что произошло

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Самолет Boeing 737 МАУ после вылета вернулся в аэропорт из-за птицы. Рейс из Харькова в Турцию компании «Международные авиалинии Украины» 27 июня вынужденно возвратился в аэропорт из-за птицы, которая протаранила носовую часть самолета.

Boeing 737 с пассажирами на борту должен был вылететь из Харькова в турецкий Бодрум в 4.00, однако из-за грозы рейс отложили почти на два часа.

Самолет вылетел около шести утра и в течение часа полет происходил спокойно. Но в носовую часть самолета попала птица, после чего командир запросил аэропорт по поводу возврата и вынужденной посадки, — отметили в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту самолет был осмотрен. Воздушное судно было в полном порядке и самолет в 13.11 снова вылетело в турецкий Бодрум. Через три часа «Боинг» там приземлился.

Из-за грозы возникли проблемы с вылетом и у группы туристов из Харькова в Турцию самолетом компании SkyUp.

24 июня рейс PQ0421 Киев — Батуми также вернулся в Международный аэропорт «Борисполь». Посадка произошла в обычном режиме. Все пассажиры отправились в Батуми другим самолетом.