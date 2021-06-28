Український "Боїнг" повернувся в аеропорт після вильоту — що сталося

https://racurs.ua/ua/n156705-ukrayinskyy-boying-povernuvsya-v-aeroport-pislya-vylotu-scho-stalosya.html

Ракурс

Літак Boeing 737 («Боїнг») після вильоту повернувся в аеропорт через пташку. Рейс з Харкова до Туреччини компанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) 27 червня вимушено повернувся в аеропорт через пташку, яка протаранила носову частину літака.

Boeing 737 з пасажирами на борту повинен був вилетіти з Харкова до турецького Бодрума о 4.00, однак через грозу рейс відклали майже на дві години.

Літак вилетів близько шостої ранку й упродовж години політ відбувався спокійно. Але в носову частину літака потрапив птах, після чого командир запросив аеропорт з приводу повернення і вимушеної посадки, — відзначили в прес-службі аеропорту.

В аеропорту літак оглянули. Повітряне судно було в повному порядку й о 13.11 знову вилетіло у турецький Бодрум. Через три години «Боїнг» там приземлився.

Через грозу виникли проблеми з вильотом й у групи туристів із Харкова до Туреччини літаком компанії SkyUp.