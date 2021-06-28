Вчені описали стійкі Covid-симптоми в молоді, яка перехворіла півроку тому

https://racurs.ua/ua/n156704-vcheni-opysaly-stiyki-covid-symptomy-v-molodi-yaka-perehvorila-pivroku-tomu.html

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Понад 50% людей віком до 30 років поскаржилися на симптоми Covid-19 через півроку після зараження. Норвезькі вчені описали стійкі симптоми коронавірусу. Їх спостерігали навіть у пацієнтів молодше 30 років і перехворіли вдома.

Дихальні шляхи — головна точка для проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 і зараження організму, проте, як Covid-19 — складне системне захворювання, що вражає серцево-судинну, гематологічну і центральну нервову системи, а також нирки, шлунково-кишковий тракт і багато інших органів.

Раніше стало відомо, що безліч симптомів місяцями здатні зберігатися у пацієнтів, які зіштовхнулися з важким перебігом хвороби. Однак їх серйозність і стійкість залишалися маловивченими.

Вчені з Бергенського університету (Норвегія) через півроку після ковіду оцінили симптоми пацієнтів.

Основою дослідження, опублікованого в журналі Nature Medicine, стали норвежці, госпіталізовані та ізольовані у своїх будинках за часів першої хвилі коронавірусу — з 28 лютого по 4 квітня 2020 року.

До участі запросили 312 пацієнтів, у яких діагностували Covid-19 в Бергені. Середній вік досліджених склав 46 років. 44% з них мали супутні захворювання (астма, гіпертонія, хронічні хвороби серця та імунодепресивні стани).

У 272 пацієнтів під час гострої фази інфекції найчастіше відзначали стомлюваність (90%), кашель (71%), головний біль (64%), задишка (55%), тільки у 21% спостерігалася лихоманка. Хворі, яким потрібна була госпіталізація, зазвичай були старшими, ніж ті, хто перехворів вдома. До того ж вони мали більш високий індекс маси тіла і більше супутніх захворювань.

У 60% учасників дослідження (189 осіб) виявили стійкі ознаки Covid-19: найчастіше скаржилися на стомлюваність (37%), труднощі з концентрацією уваги (26%), втрату нюху або смакових якостей (25%), проблеми з пам’яттю (24%) і задишку (21%).

Джерело: Nature Medicine