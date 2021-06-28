Ученые описали устойчивые Covid-симптомы у переболевшей полгода назад молодежи

https://racurs.ua/n156704-uchenye-opisali-ustoychivye-covid-simptomy-u-perebolevshey-polgoda-nazad-molodeji.html

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Более 50% людей в возрасте до 30 лет пожаловались на симптомы Covid-19 через полгода после заражения. Норвежские ученые описали стойкие симптомы коронавируса. Их наблюдали даже у пациентов моложе 30 лет, переболевших дома.

Дыхательные пути — главная точка для проникновения коронавируса SARS-CoV-2 и заражения организма, однако Covid-19 — сложное системное заболевание, поражающее сердечно-сосудистую, гематологической и центральную нервную системы, а также почки, желудочно-кишечный тракт и много других органов.

Ранее стало известно, что множество симптомов месяцами способны сохраняться у пациентов, которые столкнулись с тяжелым течением болезни. Однако их серьезность и устойчивость оставались малоизученными.

Ученые из Бергенского университета (Норвегия) через полгода после ковида оценили симптомы пациентов.

Основой исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, стали норвежцы, госпитализированные и изолированные в своих домах во времена первой волны коронавируса — с 28 февраля по 4 апреля 2020 года.

К участию пригласили 312 пациентов, у которых диагностировали Covid-19 в Бергене. Средний возраст исследованных составил 46 лет. 44% из них имели сопутствующие заболевания (астма, гипертония, хронические болезни сердца и иммунодепрессивные состояния).

У 272 пациентов во время острой фазы инфекции чаще всего отмечали утомляемость (90%), кашель (71%), головные боли (64%), одышку (55%), только у 21% наблюдалась лихорадка. Больные, которым требовалась госпитализация, обычно были старше, чем те, кто переболел дома. К тому же они имели более высокий индекс массы тела и больше сопутствующих заболеваний.

У 60% участников исследования (189 человек) обнаружили устойчивые признаки Covid-19: чаще всего они жаловались на утомляемость (37%), трудности с концентрацией внимания (26%), потерю обоняния или вкусовых качеств (25%), проблемы с памятью (24%) и одышку (21%).

Источник: Nature Medicine