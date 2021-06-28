«Свати» і концерти «Кварталу 95» — які фільми з Кіркоровим дозволили в Україні, скріншот відео

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Філіпа Кіркорова знову прибрали з «чорного» списку Міністерства культури України. Це сталося на прохання СБУ.

Кіркорова викреслили з переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Концерти, фільми та програми за участі цього артиста знову можна показувати на українських каналах.

Як з’ясувало «Суспільне», таких записів — до десяти, частина з них вироблені «Студією «Квартал-95», заснував яку чинний президент України Володимир Зеленський.

Кіркоров зіграв у семи українських фільмах, п’ять з яких авторства «Кварталу 95». Крім того, він часто знімався у концертах «Вечірнього кварталу», гостював на шоу «Інтера».

У фільмі «Кохання у великому місті» — три частини. Одну з головних ролей в ньому виконав Володимир Зеленський. Філіп Кіркоров зіграв Святого Валентина.

Кіркоров також зіграв у серіалі «Свати». В четвертій частині «Сваті» він грає самого себе. Головні герої серіалу зустріли зірку на Масандрівському винному заводі. Тоді Кіркоров погодився зіграти у фільмі «Кварталу 95» не читаючи сценарій. Актор і співак зізнавався, що пропозиція надійшла від Зеленського.

Ми дружимо давно, і я довіряю авторитету і смаку Володі, — цитували у прес-релізі студії Кіркорова.

У «Новорічних сватах» Кіркоров також грав самого себе. Крім того, на українських екранах були «Пригоди Вєрки Сердючки» та «Вечори на хуторі біля Диканьки» за участю Кіркорова.

Нагадаємо, що українська влада чітко не пояснила, чому Кіркоров був у «чорному списку» лише з 22 по 25 червня.

Мінкульт 11 червня отримав від СБУ лист з проханням включити російського артиста до переліку загроз через його підтримку окупації Криму та пропагандистські концерти. 22 червня Кіркорова забанили в Україні, але згодом СБУ надіслала лист з проханням відкликати Кіркорова зі списку.

З 22 по 25 червня розповсюдження контенту за участі співака було заборонено. Він не міг виступати в Україні, а телерадіокомпанії і кінотеатри не мали права транслювати і показувати продукт із ним.

Джерело: Суспільне