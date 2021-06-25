Гигантский астероид летит к Земле. Фото: gazeta.ru

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Ракурс

Крупный астероид приблизится к Земле в пятницу, 25 июня.

Астероид +441987 (2010 NY65) сегодня максимально близко приблизится к нашей планете. Камень имеет длину 187 м, он вдвое больше американской Статуи Свободы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Express.

По информации астрономов, астероид движется со скоростью 13,4 км на сек. или более 48 тыс. км/ч. В ближайшей к Земле точке объект будет находиться на расстоянии, в более 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны.

Поэтому этот астероид специалисты считают опасным. Впервые его зафиксировали в июле 2010 года.

Напомним, астероид 2021 GM4 пролетит мимо Земли 1 июля. Длина небесного камня составляет 150 м, что несколько больше, чем длина футбольного поля (120 м). NASA расценивает этот астероид как «потенциально опасный».

Источник: Express