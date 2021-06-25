Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Гігантський астероїд летить до Землі. Фото: gazeta.ru

Гігантський астероїд летить до Землі — він вдвічі більший за статую Свободи

25 чер 2021, 11:50
999

Великий астероїд наблизиться до Землі в п’ятницю, 25 червня.

Астероїд +441987 (2010 NY65) сьогодні максимально близько наблизиться до нашої планети. Камінь має довжину 187 м, він удвічі більший за американську статую Свободи в Нью-Йорку. Про це повідомляє Express.

За інформацією астрономів, астероїд рухається зі швидкістю 13,4 км на сек. або понад 48 тис. км/год. У найближчій до Землі точці об'єкт знаходитиметься на відстані, що в понад 15 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.

Тому цей астероїд фахівці вважають небезпечним. Вперше його зафіксували в липні 2010 року.


Нагадаємо, астероїд 2021 GM4 пролетить повз Землю 1 липня. Довжина небесного каміння становить 150 м, що дещо більше, ніж довжина футбольного поля (120 м). NASA розцінює цей астероїд як «потенційно небезпечний».

Джерело: Express

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів