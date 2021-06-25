Гігантський астероїд летить до Землі. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n156598-gigantskyy-asteroyid-letyt-do-zemli-vin-vdvichi-bilshyy-za-statuu-svobody.html

Ракурс

Великий астероїд наблизиться до Землі в п’ятницю, 25 червня.

Астероїд +441987 (2010 NY65) сьогодні максимально близько наблизиться до нашої планети. Камінь має довжину 187 м, він удвічі більший за американську статую Свободи в Нью-Йорку. Про це повідомляє Express.

За інформацією астрономів, астероїд рухається зі швидкістю 13,4 км на сек. або понад 48 тис. км/год. У найближчій до Землі точці об'єкт знаходитиметься на відстані, що в понад 15 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.

Тому цей астероїд фахівці вважають небезпечним. Вперше його зафіксували в липні 2010 року.

Нагадаємо, астероїд 2021 GM4 пролетить повз Землю 1 липня. Довжина небесного каміння становить 150 м, що дещо більше, ніж довжина футбольного поля (120 м). NASA розцінює цей астероїд як «потенційно небезпечний».

Джерело: Express