Про появу мега-комети в Сонячній системі попередили астрономи

https://racurs.ua/ua/n156707-pro-poyavu-mega-komety-v-sonyachniy-systemi-poperedyly-astronomy.html

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Жителям Землі в найближчому майбутньому вдасться побачити найбільшу комету в історії космічних спостережень. Великий космічний об'єкт 2014 UN271, не схожий на інші зареєстровані комети, пролетить через внутрішню частину Сонячної системи у 2031 році.

Цей об'єкт може потрапити в книгу рекордів і стане так званою «мега-кометою» — найбільшою з коли-небудь виявлених, повідомляє AccuWeather.

В EarthSky повідомили, що ширина комети складе від 96 до 370 км, натомість знаменита комета Галлея має діаметр близько 5,6 км. Гігантське небесне тіло назвали кометою Бернардінеллі-Бернштейна.

Астероїд, який вважається причиною вимирання динозаврів, був оцінений в ширину близько 11 км, він влучив у мексиканський півострів Юкатан, створивши кратер шириною 200 км. Експерти НАСА вважають, що ймовірність такого сценарію в 2031 році становить 0%.

Наразі комета Бернардінеллі-Бернштейна знаходиться ближче до Сонця, ніж Нептун. За своєю яскравістю комети абсолютно непередбачувані. Вчені припускають, що ця комета через свої розміри може перевершити найсміливіші очікування і влаштувати справжнє світлове шоу.

Комета — мале тіло Сонячної системи, яке обертається навколо Сонця і має так звану кому (атмосферу) і/або хвіст. Кома і хвіст комети — це наслідки випаровування поверхні ядра комети під дією сонячного випромінювання. Ядро складається з льоду та дрібних пористих кам’янистих частинок. Ядра мають діаметри від кількох сотень метрів до десятків кілометрів.

Джерело: AccuWeather