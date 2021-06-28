Угоду про «відкрите небо» з Україною схвалили в ЄС – про що авіаційний безвіз, фото — Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n156708-ugodu-pro-vidkryte-nebo-z-ukrayinou-shvalyly-v-ies-pro-scho-aviaciynyy-bezviz.html

Ракурс

Рада ЄС погодила угоду про Спільний авіаційний простір з Україною.

На сайті Європейської Ради повідомлено про надання згоди на підписання угод у сфері авіації — з Україною, Вірменією і Тунісом.

«Авіаційний безвіз» — угода про Спільний авіаційний простір. Він передбачає лібералізацію допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну. Відтак конкуренція має сприяти зниженню цін на авіаквитки, оскільки ринок має стати конкурентним, відкритим і прозорим.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, є всі сподівання, що ця угода також буде підписана вже цього року, восени. Після цього угоду необхідно ратифікувати в Раді.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) — це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

Загалом у найближчі роки Україна має намір домовитися ще про п’ять «безвізів» з Європейським Союзом.

Про це повідомив 27 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про промисловий, авіаційний, цифровий, енергетичний та митний безвізи:

«промисловий безвіз» (угода АСАА) — це визначення нашої системи технічного регулювання та оцінки відповідності на рівні з європейською;

«митний безвіз» — приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та відповідно повноцінний запуск системи NCTS;

«енегетичний безвіз» з ЄС — це відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією та приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E;

«цифровий безвіз» — приєднання до цифрового ринку ЄС (електронна комерція, телекомунікації, цифрові послуги).

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 6 жовтня на саміті Україна-ЄС не була підписана угода про спільний авіаційний простір («відкрите небо»). Погодження угоди, ініційованої ще у 2013 році, тоді відтермінували через причини, не пов’язані з відносинами Україна-ЄС. Йшлося про незавершений процес виходу Великої Британії з Євросоюзу, а також суперечку Лондона і Мадрида щодо Гібралтара, яка блокувала підписання угоди всі минулі роки.